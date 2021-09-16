Под обстрелом ВСУ в Еленовке оказались дети

Украинские военные открыли огонь по жилым домам Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Донецкой Народной Республике сообщили о последствиях утреннего обстрела поселка Еленовка под Донецком. Там огнем ВСУ были повреждены 2 жилых дома, хозпостройки и 2 автомобиля. Такие сведения обнародовали представители Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

По информации наблюдателей, повреждения получили дома по улице Переездной, 67, 78 и 70. В последнем на момент обстрела находились двое детей - 12-летний ребенок и младенец 2021 года рождения. К счастью, никто из них не пострадал.

- Оперативная группа выехала на место для фиксации последствий обстрелов, - рассказали в СЦКК.

Напомним, сегодня утром киевские силовики открыли прицельный огонь по предместьям Донецка. Под ударом противника оказались поселок Еленовка и село Веселое, по которым были выпущены порядка 20 мин. Огонь велся со стороны подконтрольных Украине населенных пунктов Тарамчук и Пески.

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