Донецк под обстрелами: Утром киевские силовики открыли огонь по предместьям города

Киевские военные игнорируют запросы Республики прекратить обстрелы. Фото: штаб «ООС»
Сегодня утром киевские войска открыли огонь по поселку Еленовка и селу Веселое под Донецком. Их обстреляли из 120 миллиметровых минометов. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Обстрелы начались в 6.42 и 6.50 из подконтрольных Киеву поселков Тарамчук и Пески. По Еленовке были выпущены 12 мин калибром 120 миллиметров, по Веселому - 6, - рассказали наблюдали.
Информация о пострадавших жителях и разрушениях пока не поступала.
В представительстве ДНР уточнили, что украинская сторона в СЦКК продолжает игнорировать попытки Республики оперативно задействовать механизм для прекращения огня.
Напомним, в поселке Еленовка располагается единственный действующий на данный момент в Республике контрольно-пропускной пункт, который связывает ДНР с Украиной. Он работает по понедельникам и пятницам.
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