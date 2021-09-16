Донецк под обстрелами: Утром киевские силовики открыли огонь по предместьям города

Киевские военные игнорируют запросы Республики прекратить обстрелы. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром киевские войска открыли огонь по поселку Еленовка и селу Веселое под Донецком. Их обстреляли из 120 миллиметровых минометов. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелы начались в 6.42 и 6.50 из подконтрольных Киеву поселков Тарамчук и Пески. По Еленовке были выпущены 12 мин калибром 120 миллиметров, по Веселому - 6, - рассказали наблюдали.

Информация о пострадавших жителях и разрушениях пока не поступала.

В представительстве ДНР уточнили, что украинская сторона в СЦКК продолжает игнорировать попытки Республики оперативно задействовать механизм для прекращения огня.

Напомним, в поселке Еленовка располагается единственный действующий на данный момент в Республике контрольно-пропускной пункт, который связывает ДНР с Украиной. Он работает по понедельникам и пятницам.

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