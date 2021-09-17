Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в выборах в Госдуму РФ

Денис Пушилин отметил, что процесс голосования дистанционно не занял много времени. Система достаточно понятна, доступна и проста. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин в первый же день голосования на выборах в Государственную Думу РФ отдал свой голос. Сделал он это дистанционно с помощью портала Госуслуг. Об этом руководитель государства сообщил в своем Telegram-канале.

— Сегодня начались выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Я проголосовал дистанционно. Процесс не отнял много времени, — отметил Глава ДНР.

Также Денис Пушилин подчеркнул, что многие жители Республики с российским гражданством отправились на избирательные участки в Ростовскую область сегодня утром. Там они проголосуют заочно. Для удобства людей власти ДНР организовали более 800 автобусов и 12 поездов. Кроме того, для голосующих предусмотрен упрощенный порядок пересечения границы.

— Признаюсь, что испытываю гордость за то, что мы вместе с соотечественниками определяем судьбу России. Это наша общая большая победа, — заключил лидер Республики.

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