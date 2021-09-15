16 сентября в Донецке будет небольшая облачность, +22 градуса Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 16 сентября будет небольшая облачность. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от 20 до 22 градусов тепла.

В течение суток ветер будет дуть в северном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 10 метров в секунду.

В этот день почитается память святых Домны и Василисы Великой. 16 сентября было принято «прибиранье рухляди в доме», чтобы приобрести благополучие на осень. В старину в этот день наблюдали за муравейниками: если муравьи соорудили себе большие кучи к осени, то следует готовиться к суровой зиме.

По прогнозам синоптиков, 17 сентября в Донецке и ДНР будет солнечно и чуть теплее.

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