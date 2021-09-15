Полпред ДНР в Контактной группе Наталья Никонорова – об итогах Парижского саммита: Украина не выполнила ни одного поручения

Полномочный представитель ДНР в Контактной группе Наталья Никонорова. Фото: МИД ДНР

Власти Украины не выполнили ни одного поручения по итогам саммита лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже зимой 2019 года. Об этом заявила полномочный представитель ДНР в Контактной группе Наталья Никонорова.

Сегодня представители Киева заявили о выполнении всех политических поручений саммита лидеров стран «нормандской четверки» и их якобы нужно убрать из повестки профильной подгруппы.

- Сказать, что нас удивило такое предложение Киева - это сказать очень мягко, поскольку на самом деле ситуация обстоит ровно противоположным образом: Украина не выполнила ничего из обозначенного в итоговых поручениях лидеров Нормандской четверки после встречи в декабре 2019 года, - подчеркнула Наталья Юрьевна.

Ее возмутил цинизм заместителя главы украинской делегации на переговорах Алексея Резникова, который открыто заявил об игнорировании части поручения, касающегося согласования с представителями Республик всех правовых аспектов особого статуса Донбасса.

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