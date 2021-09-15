Главы республик Донбасса подписали договор о единой таможенной зоне

Денис Пушилин обозначил задачи, которые призван решить договор. Фото: сайт Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин и Глава ЛНР Леонид Пасечник подписали договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Встреча руководителей республик Донбасса состоялась в режиме видеоконференцсвязи 15 сентября.

- Основываясь на Декларации, принятой совместно с Луганской Народной Республикой, сегодня подписываем межгосударственный договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Он определяет наш совместный курс действий, направленных на укрепление взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. Этот документ стал результатом наших длительных целенаправленных усилий по синхронизации законодательства и открывает перспективы устойчивого развития экономики Донецкой и Луганской Народных Республик, - сказал Денис Пушилин.

Он обозначил задачи, которые призван решить договор.

- У нас общие задачи, и решать их мы будет совместно: это всесторонняя модернизация промышленности, рост деловой активности, сбалансированная торговля, добросовестная конкуренция, - заявил Глава ДНР.

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