В Донбасс приедет новый главнокомандующий ВСУ

В Донбасс приедет новый украинский главнокомандующий. Фото: штаб ООС

Украинские силовики за прошедшую неделю потеряли двадцать трех военнослужащих, четыре из которых погибли. Об этом, ссылаясь на разведданные, сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Число небоевых потерь ВСУ в зоне ООС растет планомерно. Есть и боевые потери – в результате ответного огня Народной милиции.

- В связи с неспособностью командующего ООС Павлюка организовать контроль за подчиненным личным составом соединений и частей в зону карательной операции спланировано прибытие главнокомандующего ВСУ Залужного, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Валерий Залужный возглавил командование ВСУ в июле этого года, сменив на этой должности Руслана Хомчака. Уже в августе новый главком заявил о необходимости готовиться к наступлению в Донбассе. Ранее Залужный командовал тактической группировкой «Север».

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