В Донбассе украинские военные перевозили снайперов на автомобиле с символикой СЦКК

Украинские военные перевозили снайперов на автомобиле с символикой СЦКК. Фото: штаб ООС

Украинские военные использовали автомобиль с символикой украинского представительства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для перевозки снайперов. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В районы населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Счастье и Попасная на автомобиле ЗИЛ-131 белого цвета с отличительными символами представительства Украины в СЦКК были доставлены пять снайперских групп, - рассказал он.

В оборонном ведомстве Республики не исключают, что украинские снайперы активизировались для покушения на жизнь и здоровье мирных жителей. Нередко они ведут огонь не столько по позициям армии ЛНР, сколько по местным жителям и гражданской инфраструктуре.

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