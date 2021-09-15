В ДНР приостановили действие комендантского часа в ночь с 16 на 17 сентября

В ДНР приостановили комендантский час в ночь с 16 на 17 сентября Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецкой Народной Республике приостановили действие комендантского часа в ночь с 16 на 17 сентября. Об этом сегодня распорядился Глава Республики Денис Пушилин (соответствующий документ опубликован на его официальном сайте).

Согласно распоряжению, ограничения на передвижение сняты с 23.00 16 сентября до 4.00 17 сентября. Министру внутренних дел ДНР Алексею Дикому поручено на это время организовать усиленное патрулирование улиц.

Напомним, что 17, 18 и 19 сентября в России пройдут выборы в Государственную Думу. Жители ДНР с российским гражданством также смогут проголосовать как очно, так и дистанционно (через портал «Госуслуги»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник журналиста «КП», заболевшего коронавирусом: Температура не сбивалась неделю

Каково это - больше двух недель провести в госпитальной базе, где лечат ковидную пневмонию (подробнее)