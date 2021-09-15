Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 412 человек. Фото: архив «КП»

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 412 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 14 сентября проведено 977 исследований, из них выявлено 375 случаев заболевания и у 37 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

На сегодня в Республике на лечении от COVID-19 (стационарном и амбулаторном) 7 389 пациентов, выписаны – 49001 человек, летальных случаев – 4481.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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