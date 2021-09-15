Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку, Ленинское и Белую Каменку. Фото: штаб ООС

Украинские военные за прошедшие сутки пять раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив по ее территории почти полсотни боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В эпицентре обстрелов оказались окраины Горловки, Донецка (окрестности бывшей воздушной гавани – село Веселое), Ленинское и Белая Каменка.

Противник применял минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие. К счастью, обошлось без жертв среди мирных жителей.

В предыдущие сутки ВСУ четыре раза нарушили «перемирие». Под обстрелами оказались окрестности Озеряновки в Горловке и Васильевки вблизи Ясиноватой. Попытки задействовать координационный механизм для установления режима тишины по всем фактам нарушений были проигнорированы украинской стороной в СЦКК.

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