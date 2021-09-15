В Торезе на пожаре пострадал подросток. Фото: МЧС ДНР

14 сентября в Торезе на пожаре обгорел 13-летний подросток. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

Сообщается, что горела летняя кухня частного дома на улице Карбышева. Пожар тушили две пожарные машины и восемь человек личного состава. Эксперты устанавливают обстоятельства возгорания.

По данным спасательного ведомства, за сутки в Республике произошло пятнадцать пожаров. Спасатели призывают не забывать о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности в быту. Основные причины пожаров в быту - это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов.

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