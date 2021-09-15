По Горловке украинские военные снова стреляли из Нью-Йорка

По Горловке палили из минометов калибром 82 миллиметра. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 14 сентября, вечером два горловских поселка подверглись обстрелам из минометов и гранатометов. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В 19:05 по поселку шахты имени Гагарина было выпущено 10 гранат из СПГ. Огонь вели со стороны подконтрольного Киеву поселка Новгородское. Его в незалежной недавно переименовали в Нью-Йорк. Накануне также обстреляли Горловку из этого населенного пункта. Наверное, для украинских военных это наполнено каким-то смыслом. Ведь 14 сентября открывается Генеральная ассамблея ООН, на которой хочет выступить президент Владимир Зеленский.

А в 22:40 по поселку шахты 6/7 с позиций ВСУ возле поселка Шумы было выпущено 13 мин калибром 82 мм.

Информация о пострадавших жителях и разрушениях уточняется.

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