Родион Мирошник в ответ на программу переселения в Россию предложил сделать так, чтобы люди Донбасса могли жить у себя дома дальше

Родион Мирошник считает, что надо развивать Донбасс. Фото: ФБ Родион Мирошник
Свою позицию представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник озвучил на литературном вечере в Союзе писателей России вечером 14 сентября.
- Меня до глубины задела одна вещь, которая сделана вроде с добротой, вроде протягивается рука помощи, но все же. МВД России говорит, давайте дадим жителям Донбасса возможность участвовать в программе переселения. Но это не верно, - сказал Мирошник.
Он выдвинул контрпредложение: подумать о том, чтобы в Донбассе жизнь была хорошая и работа хорошая. Чтобы люди, которые проливали за Донбасс кровь семь лет, могли жить у себя дома дальше.
Напомним, МВД России выступило с инициативой - дать право жителям, которые постоянно проживают на территории ДНР и ЛНР, участвовать в программе переселения соотечественников.
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