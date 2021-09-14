Родион Мирошник в ответ на программу переселения в Россию предложил сделать так, чтобы люди Донбасса могли жить у себя дома дальше

Родион Мирошник считает, что надо развивать Донбасс. Фото: ФБ Родион Мирошник

Свою позицию представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник озвучил на литературном вечере в Союзе писателей России вечером 14 сентября.

- Меня до глубины задела одна вещь, которая сделана вроде с добротой, вроде протягивается рука помощи, но все же. МВД России говорит, давайте дадим жителям Донбасса возможность участвовать в программе переселения. Но это не верно, - сказал Мирошник.

Он выдвинул контрпредложение: подумать о том, чтобы в Донбассе жизнь была хорошая и работа хорошая. Чтобы люди, которые проливали за Донбасс кровь семь лет, могли жить у себя дома дальше.

Напомним, МВД России выступило с инициативой - дать право жителям, которые постоянно проживают на территории ДНР и ЛНР, участвовать в программе переселения соотечественников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пускай Россия заберет нас вместе с вокзалом!» В Донецке отреагировали на инициативу МВД РФ по программе переселения соотечественников

В российском ведомстве подготовили проект указа для жителей ДНР и ЛНР (подробнее)