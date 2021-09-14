«Пускай Россия заберет нас вместе с вокзалом!» В Донецке отреагировали на инициативу МВД РФ по программе переселения соотечественников

С главного вокзала в Донецке уже семь лет не ходят поезда Фото: Юрий СОБОЛЕВ

МВД России выступило с инициативой - дать право жителям, которые постоянно проживают на территории ДНР и ЛНР, участвовать в программе переселения соотечественников. Даже подготовлен проект указа.

Известно, что при переезде в субъекты РФ, определенные как приоритетные территории заселения, государство частично компенсирует стоимость проезда, содействует в транспортировке вещей, а также выделяет подъемные деньги. В центральной России они невелики: 20 тысяч рублей главе семьи и по 10 тысяч на каждого члена. На Дальнем Востоке подобные выплаты в несколько раз выше.

Только вот инициатива вызвала двойственную реакцию у дончан.

- Для молодых, наверное, это интересно. А каково старикам? - говорит пожилая жительница Донецка Валентина Зимина. – Уж лучше пускай Россия заберет нас вместе с вокзалом! А то Зеленский и так предлагает нам уехать с родины: чемодан, вокзал, Россия.

Кстати, с главного вокзала в Донецке уже семь лет не ходят поезда. И самолеты из аэропорта тоже не летают. Как в той песенке «Мальчик хочет в Тамбов» поется: «Но не летят туда сегодня самолеты, и не едут даже поезда…»

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