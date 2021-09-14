В Снежном из безымянных могил извлечены останки еще семи мирных жителей

На кладбище «Овсяное» в 2014 году в безымянных могилах было захоронено свыше 50 жертв украинской агрессии. Фото: ombudsmandnr.ru

13 сентября в ходе очередного этапа поисковых работ на территории кладбища «Овсяное» в Снежном из безымянных могил были извлечены останки семи человек. Об этом сегодня сообщи в пресс-службе омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

Напомним, что поисковая группа межведомственной комиссии ДНР по розыску лиц, пропавших без вести, поиску мест захоронений тел (останков) погибших (умерших) в зонах вооруженного конфликта в Донбассе исследует данную локацию с 18 августа. Здесь обнаружены и подняты на поверхность останки 28 человек. Они направлены в Республиканское бюро СМЭ для проведения судебно-криминалистических исследований.

Поисковые работы продолжаются. Следующий этап запланирован на среду, 15 сентября. По оценкам комиссии, всего в 2014 году в безымянных могилах на этом кладбище было захоронено свыше 50 жертв украинской агрессии.

Параллельно проводятся мероприятия по установлению их предположительных родственников. Это важно для дальнейшей идентификации личностей погибших. Но уже сейчас очевидно, что речь идет о мирных жителях, о чем свидетельствуют сохранившиеся предметы гражданской одежды.

Напомним, что Межведомственная комиссия создана распоряжением Главы ДНР Дениса Пушилина 6 августа 2021 года. Председатель – Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Родственники пропавших без вести и свидетели исчезновений могут связаться с Комиссией, позвонив на «горячую» линию. Номер телефона: (071) 404-69-29. Также можно направить обращение в письменном виде на адрес электронной почты komissiya_poisk@mail.ru

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