Погода в Донецке: 15 сентября будет безоблачно и до +23 градусов

В Донецке будет солнечно Фото: Юрий СОБОЛЕВ

15 сентября в Донецке и Донецкой Народной Республике в течение дня будет безоблачная погода. Температура воздуха утром +12…+15 градусов. Днем – до 23 градусов. Вечером +15…+17 градусов. Северный ветер будет дуть скоростью от 2 до 6 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память мученика Маманта, матери его Руфины и отца Федота. В народе дату назвали Мамонт-овчарник. Считалось, если день ясный, то осень теплая будет. Если закат красного цвета, то скоро будет мороз. Дождь – к сухой осени. Низкие облака – к непогоде. Безветренная погода и обилие росы – к ясной и теплой осени.

По прогнозам синоптиков 16 сентября ожидается облачная погода. Температура ночью 7-8 градусов тепла. Днем + 21 градус.

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