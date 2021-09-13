Что ждет дончан на Фестивале кузнечного мастерства в Донецке 18 сентября

Изначально фигура замышлялась в форме сердца с вращающимися элементами Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Уже в эту субботу, 18 сентября, в Донецке состоится традиционный и любимый многими дончанами международный фестиваль кузнечного мастерства. Это уже XXIII фестиваль, а посвящен он будет юбилею Парка кованых фигур.

- Нашему уникальному парку в этом году исполняется 20 лет. В честь этого мы презентуем на фестивале новую фигуру «20 лет спустя», - рассказал «Комсомолке» основатель парка и организатор фестиваля Виктор Бурдук. - Ею мы продолжим аллею кинетических скульптур «ХХI век – Время. Состояние. Рок». Это уже третья работа из данной серии, которая традиционно будет установлена в Парке кованых фигур.

Вот так рождается новая скульптура Парка Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Для непосвященных на фестивале все выглядит легко и просто – сильные мужчины с легкостью бьют молотком и иссекают искры из металла. Однако, сам процесс создания новых скульптур очень сложен. Начиная от замысла, который рождается задолго до фестиваля и оканчивая исполнением фигуры. Не всегда все получается, как задумывалось изначально. Доказательство тому – многочисленные чертежи, расчеты и формулы, которыми буквально завален стол главного кузнеца Донецка.

Кинетические фигуры требуют высокой точности расчета Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Замысел мастера в формулах и чертежах Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Новую фигуру к этому фестивалю мы задумали в форме сердца, а внутри него буквы «ПКФ», образно говоря – Я люблю Парк кованых фигур. А по контуру сердца – одинаковые детали, которые должны вращаться на ветру. Однако, мы немного просчитались с формой, - признался мастер. - Чтобы наша фигура «ожила», нужны очень сильные ветра, не меньше 10 м/с, такие у нас, к счастью, редко. Фигура очень сложная, состоит из подшипников и там требуется высокая точность. Поэтому переделываем сейчас, немного изменив замысел – фигура будет в форме серебристого круга и на нем будут вращающиеся элементы. А возвышаться она будет на 4-х метровом шесте.

На фестиваль приедут кузнецы из ЛНР и России. В этом году свое новое спортивно-силовое шоу продемонстрирует дончанам Дмитрий Халаджи.

- Он не только многократный рекордсмен книги рекордов Гиннеса, рекордсмен мира по гиревому спорту, мастер спорта по пауэрлифтингу. В этом году он стал серебряным призером Чемпионата мира по борьбе на поясах, который проходил в Казани, - поделился Виктор Иванович. – Вместе с молодыми спортсменами Дима продемонстрирует нам реслинг-шоу – это греко-римская борьба и борьбу на поясах Корэш.

Решено было сердце заменить кругом Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Также дончан ждут выступление конно-спортивного клуба «Татерсаль», рыцарские бои от военно-исторического клуба «Триумф» и военно-исторического клуба «Портал». Донецкие байкеры из сообщества «Мотодвижение» и общественная инициатива «Дороги Памяти Донбасса» поприветствуют фестиваль и приготовят фирменную шурпу от Бабая.

Вращающиеся элементы будущей фигуры Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Постамент для будущей фигуры Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Свои работы традиционно представят донецкие умельцы на Аллее мастеров. А на Медовом ряду можно будет продегустировать мед и выбрать себе по вкусу. В разгар праздника будет проведен кузнечный свадебный обряд для молодоженов. А завершится фестиваль молебном в часовне Святых Космы и Дамиана, который проведет отец Дмитрий.

Программа фестиваля. Фото: Виктор Бурдук Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Проблем, к сожалению, у Парка хватает, - признался Виктор Иванович. - Не хочется о них перед праздником и все же. Парку так и не присвоен статус музея. Это сказывается на его состоянии, мы не успеваем ремонтировать скульптуры. Не будет преувеличением сказать, что наш Парк – это уникальное явление, жемчужина города, которым по праву можно гордиться, куда можно приводить гостей, но пока положение дел остается печальным.

А мы, дончане, хотим надеяться, что Парком кованых фигур смогут любоваться наши дети и внуки, а фестивали кузнечного мастерства войдут в историю города и станут его визитной карточкой.

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