Следственный комитет РФ возбудил дело по факту ранения ВСУ двоих жителей Докучаевска

11 февраля Докучаевск обстреляли минами калибром 120 мм. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Следственный комитет России начал уголовное дело в отношении украинских военнослужащих по факту обстрела Докучаевска под Донецком, приведшего к ранению двух мирных жителей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СК РФ.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), – говорится в сообщении.

Напомним, 11 сентября результате минометного огня по Докучаевску получили ранения различной степени тяжести 65-летний мужчина и 59-летняя женщина. Также были повреждены два жилых дома.

Как полагает следствие, военнослужащие ВСУ намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, не участвующих в вооруженном конфликте.

- Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней, - добавили в СКР.

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