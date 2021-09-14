Жителям ДНР в дни выборов в Госдуму можно будет бесплатно доехать на поезде до России

Будет организовано железнодорожное сообщение до станции Успенская из городов Ясиноватая, Макеевка, Харцызск, Зугрэс, Иловайск, Амвросиевка. фото: Минтранс ДНР

Жители ДНР, решившие очно проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы, смогут бесплатно добраться до избирательных участков при помощи железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.

- С 17 по 19 сентября будет организовано железнодорожное сообщение до станции Успенская из следующих городов: Ясиноватая, Макеевка, Харцызск, Зугрэс, Иловайск, Амвросиевка, – сказано в сообщении.

Маршрут будет пролегать через все указанные города. Запись предварительная – через информационные центры ДНР по месту жительства. Данная услуга доступна для тех, кто не зарегистрировался на дистанционное электронное голосование.

В эти дни будет временно прекращено регулярное курсирование поезда «Ясиноватая – Успенская – Ясиноватая».

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