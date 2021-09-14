В Донецке из-за аварии приостановлено движение троллейбусов по маршруту №2 в направлении железнодорожного вокзала

Приостановлено движение троллейбусов по маршруту №2 в направлении железнодорожного вокзала. Фото: ДЭАТ

Сегодня, 14 сентября, в Донецке из-за аварии временно приостановлено движение троллейбусов по маршруту №2. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети.

- В результате дорожно-транспортного происшествия временно приостановлено движение троллейбусов по маршруту №2 в направлении железнодорожного вокзала. На пересечении улицы Артема и бульвара Шевченко произошло столкновение трех автомобилей. Есть пострадавшие. На месте работают спецслужбы, - написал мэр Донецка.

Движение троллейбусов в сторону ДМЗ не остановлено. Отметим, что в этом месте постоянно происходят аварии.

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