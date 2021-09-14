В Донецке пострадавшего водителя вынес из горящего автомобиля проходивший мимо мужчина

По предварительной информации возгорание машины произошло из-за замыкания электропроводки. Фото: ДАН

13 сентября в Донецке на проспекте Панфилова загорелся автомобиль скорой помощи. Происшествие случилось возле здания родильного отделения Донецкого регионального центра охраны материнства и ребенка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В результате пожара пострадал 59-летний водитель. Его до прибытия подразделений МЧС вынес из горящего автомобиля проходящий мимо мужчина, говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали в Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака. Водитель получил ожоги 25% тела. У него также сломаны два ребра и сотрясение мозга. Об этом сообщил директор института, профессор Эмиль Фисталь.

По предварительной информации возгорание машины произошло из-за замыкания электропроводки.

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