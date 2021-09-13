ЛНР оказала всю необходимую помощь пострадавшим шахтерам и семьям горняков, погибших на шахте «Красный партизан»

Ольга Кобцева. Фото: ЛИЦ

Луганская Народная Республика оказала всю необходимую помощь пострадавшим шахтерам и семьям горняков, погибших в результате аварии на шахте «Красный партизан». Об этом сообщила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

- Руководство государства ЛНР оказало всю необходимую помощь пострадавшим и членам их семей, - сообщила она.

Кобцева отметила, что несмотря на все трудности, которые жителям Республики создает украинская власть, ЛНР всегда проявляет заботу о своих жителях.

Напомним, в результате аварии на шахте «Красный партизан» погибли девять человек, 19 были травмированы.

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