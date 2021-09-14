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Политика14 сентября 2021 14:47

Дарья Морозова: Представители Украины покинули переговоры гуманитарной подгруппы через 5 минут после их начала

Это второй подряд случай, когда Киев срывает переговоры
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Дарья Морозова напомнил, что от результатов переговоров напрямую зависят судьбы мирных граждан по обе стороны от линии соприкосновения. Фото: ombudsmandnr.ru

Дарья Морозова напомнил, что от результатов переговоров напрямую зависят судьбы мирных граждан по обе стороны от линии соприкосновения. Фото: ombudsmandnr.ru

Сегодня, 14 сентября, украинская сторона в очередной раз сорвала заседание подгруппы по гуманитарным вопросам. Об этом сообщила омбудсмен ДНР, представитель Республики в гумподгруппе Дарья Морозова.

- Представители киевской делегации отказались обсуждать вопросы повестки дня и покинули конференцию буквально через 5 минут после подключения участников, - отметила Морозова.

Он добавила, что это второй подряд случай, когда Киев срывает переговоры по необоснованным и надуманным причинам.

- Таким образом представители Киева намеренно пытаются уйти от рассмотрения «больной» для них темы процессуальной «очистки» участников предыдущих обменов и решения задач по поиску лиц, пропавших без вести, - подчеркнула омбудсмен.

Напомним, что 25 августа для блокирования работы подгруппы украинская сторона использовала процессуальный вопрос.

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