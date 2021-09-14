Коронавирус в ДНР: За сутки 672 жителя заболели COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 672 жителя. 60 человек умерли от опасной инфекции. За это время 531 житель был выписан после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 1349 исследований, из них выявлено 616 случаев заболевания (45,7 %) и у 56 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 60459. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 7338 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 48664. Летальных случаев – 4457.

Также за сутки выявлен 296 случаев пневмонии, на 108 случаев больше, чем за предыдущий день. 209 человек госпитализированы. Всего на лечении 2761 пациент с пневмониями, из них 939 на кислородной поддержке (+113 за сутки).

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