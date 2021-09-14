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Политика14 сентября 2021 10:55

Украинские каратели выпустили 46 мин по селу возле Ясиноватой, где находится важный объект водоснабжения Донбасса

Васильевку обстреляли четыре раза
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По Васильевке украинские военные нанесли четыре мощных минометных удара. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

По Васильевке украинские военные нанесли четыре мощных минометных удара. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

13 сентября украинские военные четырежды обстреляли из минометов село Васильевка возле Ясиноватой. Всего за день было выпущено 46 мин. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

- Обстрелы Васильевки начались в 7.10 утра. Было выпущено 15 мин калибром 82 мм. А после 18 часов в течение получаса украинские военные выпустили по району села 31 мину калибром 120 мм, - говорится в сообщении.

В Народной милиции ДНР сообщили, что к обстрелам причастны военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, которые действовали по приказу комбрига Олега Зенченко.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, что в этом селе находится один из важных объектов жизнеобеспечения - насосная станция Южнодонбасского водовода, который питает населенные пункты по обе стороны от линии соприкосновения.

Также 13 сентября ВСУ обстреляли Озеряновку под Горловкой. Было произведено 12 выстрелов из БМП-1.

А сегодня, 14 сентября, по селу Веселое на севере Донецка было выпущено 10 гранат из АГС.

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