В понедельник через гуманитарный коридор под Донецком пропустили 555 жителей

Через КПВВ «Еленовка» людей пропускают в понедельник и пятницу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти ДНР в понедельник, 13 сентября, возобновили пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. КПВВ в обе стороны пересекли 555 человек и 94 автомобиля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На территорию Республики запущен 51 автомобиль и 248 человек. На территорию Украины выехали 43 автомобиля и 307 человек. За оказанием помощи обратилось 82 человека, из них 2 за медицинской помощью, - говорится в сообщении.

Напомним, что пункт пересечения «Еленовка» работает два раза в неделю. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение Межведомственного оперативного штаба.

Тем временем, тысячи жителей ДНР вынуждены ежедневно ездить на Украину через территорию России.

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