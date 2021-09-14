О чем снова будут говорить на Минских переговорах по Донбассу

В Контактной группе так и не смогли договориться о возобновлении работы координационного механизма контроля за обстрелами. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Рост числа обстрелов со стороны украинских войск, а также разблокирование работы подгрупп по политическим и гуманитарным вопросам станут ключевыми темами Минских переговоров на этой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе делегации ДНР в Контактной группе.

- Переговоры рабочих групп по обсуждению политических, гуманитарных, экономических вопросов, а также вопросов в сфере безопасности пройдут 14 сентября, - сказано в сообщении.

Общее заседание Контактной группе пройдет 15 сентября.

Впрочем, вряд ли работа КГ будет конструктивной. Кстати, в прошлый раз Контактная группа и участники ее рабочих подгрупп собирались 26-27 августа. Тогда существенных сдвигов в работе не произошло.

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