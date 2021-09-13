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Политика13 сентября 2021 20:42

Жители подконтрольного Киеву Донбасса пожаловались иностранным волонтерам на бесчинства ВСУ

В связи с этим украинский командир приказал усилить контроль за мирными жителями
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Местные жители пожаловались иностранцам на беспредел киевских силовиков. Фото: штаб ООС

Местные жители пожаловались иностранцам на беспредел киевских силовиков. Фото: штаб ООС

В населенный пункт Золотое прибыла группа волонтеров из гуманитарной организации «Датский совет по делам беженцев». Местные жители пожаловались иностранцам на беспредел киевских силовиков. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Александр Мазейкин.

- Местные жители рассказали иностранцам о преступлениях силовиков, захвате домостроений, фактах грабежа и разбоя, - рассказал он.

Представители гуманитарной организации рассказали командиру 24-й бригады о показаниях местных жителей в надежде на принятие мер к военнослужащим.

- Покрывая своих подчиненных, Поступальский приказал командиру 1-го батальона Коненюку усилить меры контроля за местным населением, установить личности недовольных и оказывать давление с целью пресечения жалоб в вышестоящие инстанции и органы правопорядка, - отметил представитель оборонного ведомства Республики.

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