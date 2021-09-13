Владимир Путин наградил спортсменку из Донецка Марину Голядкину Орденом дружбы

Владимир Путин и Марина Голядкина. Фото: instagram.com/marina_gold13

В ходе вручения государственных наград золотым медалистам Олимпийских игр в Токио, уроженку Донецка Марину Голядкину президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Орденом дружбы. Церемония проходила Екатерининском зале Кремля.

- Я с детства мечтала стать олимпийской чемпионкой и до сих пор не могу поверить, что моя мечта сбылась, - сказала Голядкина с трибуну после награждения.

Марина рассказала, что родилась в спортивной семье в городе Донецке, и в 2014 году перед ней стоял сложный выбор: оставить свою мечту либо дойти до конца и сделать все возможное.

- И сегодня я счастлива, что защитила честь великой страны. Для меня это большое счастье, - отметила дончанка.

Уроженка Донецка, выпускница Донецкого училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки, Марина Голядкина завоевала золото на Олимпийских играх в Токио в составе сборной России по синхронному плаванию

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