«С трех лет в спорте, и вот, олимпийская мечта 3-летнего ребенка сбылась»: Дончанка Марина Голядкина завоевала золото на Олимпиаде в Токио

Марина Голядкина. Фото: instagram.com/marina_gold13/

Уроженка Донецка, выпускница Донецкого училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки, Марина Голядкина завоевала золото на Олимпийских играх в Токио в составе сборной России по синхронному плаванию.

- С трех лет в спорте и вот, олимпийская мечта 3-летнего летнего ребенка сбылась, - пишет Марина в своем Инстаграм. - Очень сложно передать эмоции. Это был сложнейший путь длинной в 20 лет. Я бесконечно благодарна за веру в меня. И, конечно огромная благодарность Татьяне Николаевне (тренер сборной). Я счастлива.

Для Марины Голядкиной это первая Олимпиада. Ранее девушка участвовала в чемпионатах мира и Европы – до 2015 года в составе сборной Украины. Дончанка переехала в Москву, получила гражданство РФ и перешла в российскую команду. И уже через год – завоевала первое золото - стала чемпионкой Европы.

Сборная России. Фото: instagram.com/marina_gold13/

На сегодняшний день Голядкина пятикратный чемпион мира и Европы, мастер спорта международного класса России и Украины, Заслуженный мастер спорта России.

Марина в одном из интервью рассказывала, что уезжала из родного города в тот момент, когда уже начиналась война. И однажды даже попала под обстрел.

- Когда все началось, мы с мамой большую часть времени уже проводили в Москве. В Донецке на тот момент оставались бабушка, дедушка, много родственников, за которых я очень переживала. Мне самой часто приходилось возвращаться в Донецк, решать какие-то вопросы с документами, вещи перевозили по частям. Ездила раз пять, наверное. И однажды попала под обстрел. Я была на вокзале, когда мама позвонила и сказала, чтобы я срочно бежала домой. Бункер был только возле дома. Это фактически единственный способ спастись во время авиационных обстрелов, потому что никогда не знаешь, куда в следующий раз направят самолет. На следующий день мы уехали, - вспоминала Голядкина.

В Донецке осталась только крестная – она главврач детской поликлиники.

- Я далека от политики. Но очень надеюсь, что когда-нибудь снова смогу свободно приехать в свой родной город, пройтись по местам, которые мне дороги, вспомнить детство и улыбнуться, - сказала Марина Голядкина.

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