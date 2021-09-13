15 и 16 сентября в Макеевке, Иловайске и поселке Пантелеймоновка отключат воду Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Макеевке, Иловайске и поселке Пантелеймоновка 15 и 16 сентября приостановят водоснабжение из-за плановых работ на Макеевской фильтровальной станции. Об этом сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- В связи с проведением плановых ремонтных работ на Макеевской фильтровальной станции и объектах водопроводно-канализационного хозяйства с целью их подготовки к работе в осенне-зимний период будет полностью прекращена подача воды на города Макеевка, Иловайск и поселок Пантелеймоновка, - говорится в сообщении.

Воды не будет с 00.01 15 сентября и ориентировочно до 19.00 16 сентября.

Отмечается, что подача питьевой воды на Харцызск будет сокращена наполовину.

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