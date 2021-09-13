В Луганске с Днем рождения поздравили участника боевых действий Великой Отечественной войны Ивана Кулешу

Ивану Кулеше исполнилось 96 лет. Фото: администрация Луганска

В Луганске с 96-летием поздравили участника боевых действий Великой Отечественной войны Ивана Кулешу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- От имени главы администрации Луганска Манолиса Пилавова именинника поздравили представители столичного управления по вопросам труда и социальной защиты населения и городской организации ветеранов, - говорится в сообщении.

Иван Кулеша – родился 10 сентября 1925 года в Черкасской области. В армию был призван в июле 41-го. На фронте оказался в сентябре 1943-го. Служил в зенитно-артиллерийской части 2-го Украинского фронта.

- В январе - апреле 1945 года с войсками 3-го Белорусского фронта принимал участие в Восточно-Прусской стратегической операции, - рассказывают в администрации Луганска. - Участвовал в освобождении Минска, Вильнюса, Шауляя. Окончил войну командиром оружейного расчета. Награжден орденами Отечественной войны II степени, «За мужество», медалями «За Победу над Германией», «За взятие Кенигсберга».

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