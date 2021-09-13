В Донецке загорелась машина скорой помощи: Пострадал водитель

В Донецке загорелась машина скорой помощи. Фото: ДАН

В Киевском районе Донецка произошло возгорание машины скорой помощи. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

- На проспекте Панфилова, 3 произошло возгорание машины скорой помощи, - говорится в сообщении главы администрации Донецка. - Причина возгорания не известна.

Известно, что при возгорании автомобиля – пострадал водитель. Он получил ожоги. Мужчину госпитализировали в Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака.

По предварительной информации возгорание машины скорой помощи произошло из-за замыкания электропроводки. Такую версию следствия Донецкому агентству новостей высказал источник в силовых структурах ДНР

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