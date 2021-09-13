За все время коронавирус в ДНР выявлен у 59 787 жителей

12 сентября исследования не проводились Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что 12 сентября исследований по выявлению коронавируса в ДНР не проводилось.

- Исследования на заболевание Covid-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, - говорится в сообщении.

По состоянию на 10.00 13 сентября заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 59 787.

Из этого числа – 48 133 человека выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 4397 летальных случаев. Лечение продолжают 7257 пациентов.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

Отмечается, что с 18 марта 2021 года выявлено 2252 пациентов, ранее переболевших Covid-19.

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