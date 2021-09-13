Коронавирус в ЛНР: За сутки ноль зараженных, 27 выздоровевших

Лечение от коронавируса в ЛНР продолжают 1299 пациентов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР не был выявлен ни у одного жителя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 13 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 10 422, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 27 жителей.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 8084 человека, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано восемь летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 1039 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 1299 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии Эмиль Фисталь: Иосиф Кобзон молился Богу, чтобы он принес облегчение Донбассу

Сегодня великому певцу исполнилось бы 84 года (подробнее)