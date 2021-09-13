Коронавирус в ЛНР: За сутки ноль зараженных, 27 выздоровевших

Лечение от коронавируса в ЛНР продолжают 1299 пациентов
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР не был выявлен ни у одного жителя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.
- Всего по состоянию на 09.00 13 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 10 422, – говорится в сообщении.
В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 27 жителей.
- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 8084 человека, - сказали в здравоохранительном ведомстве.
За сутки зарегистрировано восемь летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 1039 случаев смерти от коронавирусной инфекции.
В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 1299 пациентов.
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