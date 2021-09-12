В Снежном подростки ограбили почту почти на 100 тысяч рублей

За содеянное малолетним преступникам грозит до 5 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть Снежнянского горотдела полиции обратились сотрудники почты с информацией о том, что в одном из подразделений предприятия была совершена кража денег. Сумма нанесенного ущерба составила 96 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Правоохранителям удалось вычислить преступников по «горячим следам». Оказалось, что в совершении кражи замешаны двое подростков возрастом 15 и 16 лет. Они уже неоднократно попадали в поле зрения полиции.

- Следствие установило, что ранним утром подельники через створку окна проникли в помещение отделения почты, откуда похитили денежные средства в сумме более 96 тысяч рублей, - рассказали подробности инцидента в ведомстве.

Уточняется, что действия злоумышленников подпадают под часть 2 статьи 164 УК ДНР - «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». За содеянное малолетним преступникам теперь грозит до 5 лет тюрьмы.

Читайте также

В Донецке на месте пожара в девятиэтажке нашли тело 50-летней женщины

Происшествие случилось в Кировском районе столицы ДНР (подробнее)