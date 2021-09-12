От коронавируса в ЛНР ежедневно умирают люди

Врачи просят жителей внимательнее относится к своему здоровью и соблюдать противоэпидемические меры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала пандемии в Луганской Народной Республике медики зарегистрировали более 10 тысяч случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего по состоянию на 12 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики - 10422, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что были выписаны из больниц после выздоровления и с дважды отрицательным результатом теста на ковид в общей сложности 8057 человек. За сутки зарегистрированы 15 летальных случаев от коронавируса. С начала пандемии уже подтвержден 1031 случай смерти пациентов, у которых врачи обнаружили эту болезнь. Медики напоминают: последствия коронавирусной инфекции не менее опасны, чем сама инфекция. Если вовремя не обратить внимание на их развитие, это может привести к серьезным осложнениям.

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