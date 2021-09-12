Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский рассказал о переменах, которые ждут Республику

Владислав Бердичевский подчеркнул, что интеграция с Россией продолжается Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Председатель Комитета НС ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский рассказал о переменах, на пороге которых стоит Республика.

- Что-то подсказывает мне, что если какие-то перемены и произойдут, то ближе к зиме. Это не инсайд, это мое внутреннее ощущение. Не может продолжаться бесконечно этот бред украинской контактной группы об отказе от Минских соглашений, который с готовностью гордо тиражируют их СМИ, - сказал депутат. - Что касается жизни в наших Республиках, то вы знаете, что между ДНР и ЛНР была подписана декларация о сотрудничестве. Вскоре мы все станем свидетелями изменений. Уже в середине сентября будут подписан договор, подразумевающий четыре свободы. Это свобода передвижения людей, капиталов, услуг и товаров. То есть, исчезнут граница и таможня между ДНР и ЛНР. В данный момент завершается синхронизация всего законодательства между ДНР и ЛНР.

Кроме того, Владислав Бердичевский поделился переменами в банковской системе, которые вскоре ждут Республику.

- В Минских соглашениях есть одна из позиций о том, что в Донбассе должна быть восстановлена банковская сфера, а также налажены ранее нарушенные банковские связи. Как известно, официальный Киев за семь лет ничего не предпринял в этом плане. Поэтому вскоре все, что прописано в дополнительных мерах, а точнее, в их экономической части, будет сделано без участия Украины, - заметил он. - Наши люди были долгое время лишены банковской системы. А потому задача государства – хотя бы немного облегчить их жизнь, в том числе, и предоставить возможность полноценно пользоваться банковской системой. Вскоре последуют серьезные изменения в этой сфере.

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