Денис Пушилин поручил Центробанку разработать доступную схему кредитования для аграриев

Глава ДНР считает, что сфера сельского хозяйства требует постоянной поддержки со стороны государства. Фото: сайт Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на слишком медленную работу Центрального республиканского банка в вопросе предоставления аграриям кредитов. Этот вопрос он поднял на совещании с сельхозпроизводителями в Тельмановском районе.

- Вы слишком далеко оторвались в своей банковской системе от реального положения вещей. У нас сельхозпроизводители работают в неконкурентных условиях. Вы неправильно подходите к данному вопросу. Я не хотел бы вмешиваться в банковскую деятельность, но то, что вы заявляете, не соответствует действительности, - отметил он, обращаясь к заместителю председателя ЦРБ Наталье Руденко.

Глава Республики подчеркнул, что со стороны банка ведется слишком медленная работа, а для решения вопроса необходимо менять подход.

- Предложите четкий понятный продукт, я готов включаться и помогать, потому как вижу, с одной стороны, нежелание банка рисковать деньгами, а с другой - абсолютную необходимость для сельхозпроизводителей заемных средств, - сказал Денис Пушилин.

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