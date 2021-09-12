В ДНР поспевает рекордный урожай яблок

Спелые плоды появятся на прилавках уже в ближайшее время. Фото: сайт Главы ДНР

В Донецкой Народной Республике поспевает рекордный урожай яблок. Но для аграриев по-прежнему актуальна проблема хранения и переработки продукции. Об этом они рассказали Главе Республики Денису Пушилину во время его визита в суперинтенсивный сад.

Садоводы сообщили, что приобрели в этом году необходимое оборудование для ремонта шпалерной системы, а также насос и контейнеры под будущий урожай.

- В настоящее время ожидаем поставку оборудования для переработки яблок, - сообщила исполняющая обязанности генерального директора государственной корпорации «Аграрный Донбасс» Ирина Боли.

В прошлом году, по словам аграриев, урожай яблок из суперинтенсивного сада достиг 100 тонн, еще 300 тонн планируется собрать в обозримом будущем. Но возникла проблема - отсутствуют помещения для длительного хранения урожая и его переработки. Глава государства вопрос услышал и пообещал помочь.

Напомним, суперинтенсивный яблоневый сад был заложен в 2017 году в Тельмановском районе ДНР. Участие в его закладке принимал первый Глава Республики Александр Захарченко.

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