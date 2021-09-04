Урожай - 2021: Сколько зерна собрали с полей ДНР

К этому времени фермеры уже намолотили 375 500 тонн зерна и бобовых культур Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Донецкой Народной Республике рассказали, каким предварительно видят урожай - 2021. Сейчас сельхозпроизводители завершают сбор ранних зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

- Аграрии уже собрали урожай с площади более чем 150 тысяч гектаров. Это составляет 94 процента от общего плана, - рассказали в ведомстве.

В министерстве также уточнили, что к этому времени фермеры намолотили в общей сложности 375 500 тонн пшеницы и бобовых культур. Первыми жатву завершили в одном из самых крупных сельскохозяйственных предприятий страны - «Заря Агро».

Напомним, к уборке урожая в Донецкой Народной Республике приступили 9 июля. Всего в сельхозугодьях запланировали убрать посевы с полей площадью в 161 тысячу гектаров. Ранее сообщалось, что в планах аграриев на этот год было собрать более 250 тысяч тонн зерна. Как видим, этот показатель был уже достигнут: по урожайности зерновых и зернобобовых сезон получился неплохим.

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