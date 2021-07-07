Как на перспективах урожая в ДНР скажутся рекордные дожди Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В этом году на рекордные ливневые дожди сетуют многие фермеры. Как непогода скажется на перспективах урожая в этом году? На этот вопрос в интервью «Комсомольской правде» ответил Глава ДНР Денис Пушилин.

– Прогноз урожая – дело неблагодарное. С уверенностью можно сказать, что негативные последствия будут, мы это видим, - отметил лидер Республики. - Прошлый год был излишне засушлив – это внесло свои коррективы в урожайность. В этом году ливневых дождей гораздо больше нормы. Это отражается на качестве и количестве урожая. Есть и ряд других моментов, которые нужно учитывать. Давайте дождемся того момента, когда мы будем собирать урожай.

Денис Владимирович отметил, что в этом году существует риск получить больше фуражной пшеницы, чем продовольственной, так как негативные последствия непогоды уже проявляются.

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