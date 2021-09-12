В ДНР заканчивают подготовку к отопительному сезону

Жилищный фонд в целом подготовлен к зиме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подготовка к отопительному сезону в Донецкой Народной Республике близится к своему завершению. Общий процент готовности объектов различного назначения к зиме превысил отметку в 90 процентов, сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Ярошевский.

- Согласно данным, предоставленным администрациями городов и районов, жилищный фонд в целом подготовлен на 92 процента. Всего в Республике из 12322 жилых домов с централизованным отоплением подготовлены 11289 домов. Объекты социальной сферы подготовлены на 91 процент, - отметил он.

Также, по словам Ярошевского, завершен ремонт кровель на 86 процентах запланированных объектов, системы централизованного отопления восстановлены на 95 процентов.

- Республика продолжает готовиться к отопительному сезону, и эта работа находится под пристальным контролем Главы ДНР и Правительства, - отметил замминистра и напомнил про немаловажный момент. - Большое значение имеет своевременность оплаты потребителями коммунальных услуг, поскольку именно от этих поступлений зависит финансирование коммунальных предприятий.

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