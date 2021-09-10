Пять районов Донецка на сутки останутся без воды из-за ремонтных работ

Коммунальщики будут проводить ремонтные работы к осенне-зимнему периоду. Фото: Компания «Вода Донбасса»

Жители пяти районов Донецка на сутки лишатся водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе городской администрации.

- По информации РПУ КП «Компания «Вода Донбасса», будут остановлены «Мушкетовский» и «Куйбышевский» водопроводные узлы, - сказано в сообщении.

Уточняется, что с 8:00 15 сентября и до 8:00 16 сентября будет прекращена подача холодной воды потребителям Буденновского, Калининского, Куйбышевского, Киевского и Ленинского районов. Перечень адресов опубликован на сайте горадминистрации.

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