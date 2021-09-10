В Донецке новый автобусный маршрут свяжет Гладковку с Мотелем

Автобусы будут ходить в режиме маршрутного такси с интервалом 20-45 минут Фото: Юрий СОБОЛЕВ

13 сентября в Донецке откроется новый автобусный маршрут № 38-в, который связжет поселок Гладковка с диспетчерской станцией «Мотель» на въезде в столицу со стороны Макеевки. Об этом сегодня сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети.

- С 13 сентября организована работа автобусов в режиме маршрутного такси по городскому маршруту № 38-в «Ул. Савченко – Мотель», - сказано в сообщении.

Первые автобусы будут отправляться от улицы Савченко в 5:50, от Мотеля - в 6:25. Последние - в 18:50 и 19:30 соответственно. Интервал движения транспорта составит 20-45 минут.

Напомним, улица Савченко находится рядом со Свято-Пантелеймоновским храмом в донецком поселке Гладковка.

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