Глава ЛНР: «История Луганска неразрывно связана с многовековой летописью и самой главной ценностью города – народом»

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил жителей столицы с Днем города. Сегодня Луганску исполняется 226 лет.

- История Луганска неразрывно связана с многовековой летописью и самой главной ценностью города – народом. Поздравляю Луганск с добрым праздником – 226-м днем рождения! Луганчанам желаю мира и благополучия, а городу – развития и процветания! - написал Леонид Иванович на своей странице в сети микроблогов Твитер.

Празднования Дня города уже начались в столице ЛНР. Развлекательные программы продлятся до шести часов вечера. А с 18.00 до 21.00 – пройдет концерт с участием заслуженного артиста РФ и Украины Сергея Куприка, заслуженного артиста РФ Алексея Глызина и российской группы Burito.

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