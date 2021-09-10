Погода в Донецке: 11 сентября будет малооблачно и жарко - до +27 градусов

В Донецке будет жарко и солнечно Фото: Юрий СОБОЛЕВ

11 сентября в Донецке и Донецкой Народной Республике в течение дня будет малооблачная погода. Температура воздуха утром +11…+13 градусов. Днем – до 27 градусов. Вечером +18…+22 градуса. Восточный ветер будет дуть скоростью от 2 до 6 м/с.

В этот день в Православной церкви отмечается великий праздник – Усекновение главы Иоанна Предтечи, посвященный памяти мученической смерти Иоанна Крестителя, который был ближайшим предшественником Иисуса Христа. В народе дата отмечена строгим постом, поэтому день прозвали Иван Постный. Считалось, если гром гремит, то осень будет теплой. Журавли улетели – скоро похолодает. Скворцы на юг не летят – наступило «бабье лето». Много грачей – солнечная погода продлится ещё долгое время.

По прогнозам синоптиков 12 сентября ожидается облачная погода. Температура ночью 12-15 градусов тепла. Днем + 25 градусов.

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