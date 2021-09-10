День города в Макеевке - 2021: Программа мероприятий на праздник 11 сентября

Детворе будет, где повеселиться. Фото: vk.com/makeyevka_ru

11 сентября в День города в Макеевке 2021 будет яркая программа мероприятий. В горадминистрации рассказали, что будет в субботу во время празднования 331-й годовщины основания города.

Для жителей и гостей города подготовили следующие праздничные мероприятия:

Молебен о благополучии Макеевки и горожан у мощей преподобного Илии Макеевского. Свято - Георгиевский кафедральный собор. Начало в 9:00.

День открытых дверей «Город жизни моей». Макеевский художественно-краеведческий музей, улица Ленина, 51/26. Начало в 9:00.

Праздничное шествие «С Россией в сердце!». Улица Ленина. Начало в 18:00.

Праздничная концертная программа «С Днем рождения, любимый город!». Площадь Ленина, главная сцена. С 18:30 до 22:30.

Праздничный салют. Центральная часть города Макеевки. Начало в 22:00.

Кроме того, в центральной части города, на территории площади Театральной и улицы Ленина все желающие смогут принять участие в развлекательных и игровых мероприятиях.

С 15:30:

- «Город мастеров». Фото-зоны, мастер-классы;

- Богатырские игры;

- Детская программа «Макеевка – планета детства». Выставка-ярмарка творческих работ, мастер-классы, фото-зоны, аквагрим для детей;

- Детский игровой «ГородОК»;

- Показ специализированной техники;

- Стрит-фуд «Макеевка со вкусом».

С 16:05 – развлекательно-игровая программа «НескучайКА»

С 16:30:

- Интерактивная библиотечная площадка «Город книгочей»;

- Выставка художественных репродукционных изданий «Николай Константинович Рерих»;

- Творческий квест «Волшебное искусство», танцевальный флешмоб «Мы вместе!».

С 17:00 – показательные выступления сотрудников МЧС из Макеевки, картингистов и авиамоделистов МБУДО «СЮТ».

С 18:30:

- Праздник народной песни;

- Соревнования по тактической игре лазертаг, гидроболу, стритболу;

- Площадка по прохождению юнармейской полосы препятствий;

- Соревнования по футболу;

- Тематическая площадка «Меткий футболист».

С 19:15 – концертная программа «Мы дружбой единой сильны».

В гораадминистрации предупредили, что в связи с проведением 11 сентября на улице Ленина мероприятий, с 15:00 движение пассажирского автотранспорта городских маршрутов общего пользования от улицы Плеханова до улицы Энгельса будет организовано по улице Донецкая.

Работа автобусов пятнадцати городских маршрутов будет организована в дежурном режиме до 23:00.

Городской электротранспорт будет работать до 13:00.

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