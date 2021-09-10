Глава ДНР отменил действие комендантского часа в выходные дни до конца сентября

Комендантский час в ДНР не будет действовать с 23:00 пятницы до 4:00 понедельника Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 10 сентября Глава Республики Денис Пушилин приостановил действие режима комендантского часа до 30 сентября 2021 года включительно. При этом комендантский час не будет действовать с вечера пятницы до утра понедельника. Соответствующее распоряжение Главы ДНР №341 от 10 сентября опубликовано на его сайте и вступило в силу.

Согласно документу, в период до 30 сентября ограничения на передвижение снимаются с 23:00 пятницы до 4:00 понедельника. Прежнее распоряжение, которое на период до 15 сентября отменяло действие комендантского часа только с вечера пятницы до утра воскресенья, признано утратившим силу.

Напомним, в апреле Глава ДНР озвучил планы поэтапной отмены комендантского часа. Первым шагом впоследствии стало прекращение действия ограничений в выходные дни летом. Комендантский час действует в ДНР с 2014 года. Он введен на всей территории по соображениям безопасности и предполагает ограничение передвижения по улице населения и автотранспорта в ночное время.

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